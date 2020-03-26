Fenerbahçe transferde ikiye bölündü! "Muriç'in gerçek değeri..."

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yönetimin bir kısmı önümüzdeki sezonun transfer bütçesini oluşturmak için Kosovalı golcünün satılmasını planlıyor. Ancak bir grup yönetici ise bu fikre soğuk bakıyor.

HENÜZ DEĞERİNİ BULMADI

Takvim'de yer alan habere göre Muriç'in satılmasını istemeyen yöneticilerin, "Henüz gerçek değerini bulmadı. Futbol piyasasındaki belirsizlik sebebiyle Muriç gerçek değerinin altında. Satış zamanı değil" dediği iddia edildi.