Fenerbahçe transferde ikiye bölündü! "Muriç'in gerçek değeri..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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transferde ikiye bölündü! "Muriç'in gerçek değeri..."

Fenerbahçe transferde ikiye bölündü! "Muriç'in gerçek değeri..."

'de sezona fırtına gibi giren ve transferde dev kulüplerin iştahını kabartan Kosovalı golcü için yönetim ikiye bölündü. Bazıları yıldız ismin satılmasını isterken bazıları da oyuncunun gerçek değerini henüz bulmadığını düşünüyor.

'de 'in takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yönetimin bir kısmı önümüzdeki sezonun bütçesini oluşturmak için Kosovalı golcünün satılmasını planlıyor. Ancak bir grup yönetici ise bu fikre soğuk bakıyor.

HENÜZ DEĞERİNİ BULMADI

Takvim'de yer alan habere göre Muriç'in satılmasını istemeyen yöneticilerin, "Henüz gerçek değerini bulmadı. Futbol piyasasındaki belirsizlik sebebiyle Muriç gerçek değerinin altında. Satış zamanı değil" dediği iddia edildi.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 08:42
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