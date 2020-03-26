Altyapıda e-antrenman

Fenerbahçe'nin altyapı takımları da evden çalışma düzeninegeçti. Antrenmanlar internet üzerinden video eşzamanlı bağlantı programı aracılığıyla kondisyoner ve antrenörler tarafından yaptırılmaya başlandı. Yönetim, ilk olarak Fenerbahçe 19 Yaş Altı takımı ile start alan uygulamanın tüm altyapı takımlarına uygulanmaya başladığını açıkladı. İkinci bir bildirime kadar eantrenman uygulamasının devam edeceği bildirildi.