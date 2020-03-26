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26 Mart 2020, Perşembe
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Altyapıda e-antrenman

Altyapıda e-antrenman

’nin altyapı takımları da evden çalışma düzeninegeçti. Antrenmanlar üzerinden video eşzamanlı bağlantı programı aracılığıyla kondisyoner ve antrenörler tarafından yaptırılmaya başlandı.

'nin altyapı takımları da evden çalışma düzeninegeçti. Antrenmanlar üzerinden video eşzamanlı bağlantı programı aracılığıyla kondisyoner ve antrenörler tarafından yaptırılmaya başlandı. Yönetim, ilk olarak Fenerbahçe 19 Yaş Altı takımı ile start alan uygulamanın tüm altyapı takımlarına uygulanmaya başladığını açıkladı. İkinci bir bildirime kadar eantrenman uygulamasının devam edeceği bildirildi.

  1. 26.3.2020
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