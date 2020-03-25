Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Fenerabahçe'ye corona virüsü mesajı!

Corona virüsü Türk futbolunda görülmeye devam ediyor... Daha önce Galatasaray camiasını derinden sarsan ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Teknik Direktör Fatih Terim'de çıktığı belirtilen virüs, bu kez Fenerbahçe'yi vurdu.

Sarı lacivertliler, yaptığı açıklamada 1 futbolcuda virüsün pozitif çıktığını açıklarken, ezeli rakbi Beşiktaş'tan geçmiş olsun mesajı geldi.

Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Beşiktaş JK"

GALATASARAY: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!

Öte yandan Galatasaray da, Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak;

"Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.

TRABZONSPOR DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın ardından Trabzonspor'da paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım:

"Covid-19 teşhisi konulan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. "