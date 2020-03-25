Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Fenerabahçe'ye corona virüsü mesajı!
Son dakika corona virüsü açıklaması... Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan corona virüsü, Avrupa futbolunun ardından, Türkiye'yi de vurmuş ve liglerin süresiz ertelenmesine sebep olmuştu. Yapılan testler sonrasında Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıkarken, bu kez bu virüs Fenerbahçe'yi vurdu. Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamanın ardından sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Corona virüsü Türk futbolunda görülmeye devam ediyor... Daha önce Galatasaray camiasını derinden sarsan ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Teknik Direktör Fatih Terim'de çıktığı belirtilen virüs, bu kez Fenerbahçe'yi vurdu.
Sarı lacivertliler, yaptığı açıklamada 1 futbolcuda virüsün pozitif çıktığını açıklarken, ezeli rakbi Beşiktaş'tan geçmiş olsun mesajı geldi.
Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;
"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Beşiktaş JK"
GALATASARAY: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!
Öte yandan Galatasaray da, Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak;
"Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.
TRABZONSPOR DA PAYLAŞIMDA BULUNDU
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın ardından Trabzonspor'da paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım:
"Covid-19 teşhisi konulan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. "
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 18:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Fenerabahçe'ye corona virüsü mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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