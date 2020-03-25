Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Fenerabahçe'ye corona virüs mesajı! | Fenerbahçe'de corona virüs mü çıktı? Hangi futbolcuda virüs çıktı? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye corona virüs mesajı!

, ve Trabzonspor'dan Fenerabahçe'ye corona virüsü mesajı!

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Fenerabahçe'ye corona virüsü mesajı!

Son dakika corona virüsü açıklaması... Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan corona virüsü, Avrupa futbolunun ardından, Türkiye'yi de vurmuş ve liglerin süresiz ertelenmesine sebep olmuştu. Yapılan testler sonrasında 2. Başkanı ve 'in corona virüsü testi pozitif çıkarken, bu kez bu virüs 'yi vurdu. Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamanın ardından sarı lacivertlilerin ezeli rakibi , Galatasaray ve Trabzonspor geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Corona virüsü Türk futbolunda görülmeye devam ediyor... Daha önce camiasını derinden sarsan ve 2. Başkan ile 'de çıktığı belirtilen virüs, bu kez 'yi vurdu.

Sarı lacivertliler, yaptığı açıklamada 1 futbolcuda virüsün pozitif çıktığını açıklarken, ezeli rakbi 'tan geçmiş olsun mesajı geldi.

Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

" Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Beşiktaş JK"

GALATASARAY: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!

Öte yandan Galatasaray da, Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak;

"Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.

TRABZONSPOR DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın ardından Trabzonspor'da paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım:

"Covid-19 teşhisi konulan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. "

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 18:17
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