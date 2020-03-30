Max Kruse o iddialara cevap verdi! 'Sağlık durumum...''

Fenerbahçe'de ilk koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 2. testin sonucunu beklediği iddia edilen Max Kruse, durumuyla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulundu.

Max Kruse: Bazı medya kuruluşlarında hastanede olduğuma dair haberler yapıyor. Sizlere bu konuda bilgi vermek istiyorum. Bunların tamamı gerçek dışı. Evimdeyim. Kendimi iyi hissediyorum. Evde kalmaya devam edeceğim.