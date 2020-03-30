Max Kruse o iddialara cevap verdi! 'Sağlık durumum...''
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı iddia edilmişti ve hastanede tedavi altında olduğu söylenmişti. Deneyimli futbolcu bu iddiaları yalanlarken, evinde olduğunu ve kendini iyi hissettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de ilk koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 2. testin sonucunu beklediği iddia edilen Max Kruse, durumuyla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulundu.
Max Kruse: Bazı medya kuruluşlarında hastanede olduğuma dair haberler yapıyor. Sizlere bu konuda bilgi vermek istiyorum. Bunların tamamı gerçek dışı. Evimdeyim. Kendimi iyi hissediyorum. Evde kalmaya devam edeceğim.
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 19:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Max Kruse o iddialara cevap verdi! 'Sağlık durumum...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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