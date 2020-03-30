Max Kruse o iddialara cevap verdi! 'Sağlık durumum...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Max Kruse o iddialara cevap verdi! 'Sağlık durumum...''

o iddialara cevap verdi! 'Sağlık durumum...''

Max Kruse o iddialara cevap verdi! 'Sağlık durumum...''

'nin Alman yıldızı 'nin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı iddia edilmişti ve hastanede tedavi altında olduğu söylenmişti. Deneyimli futbolcu bu iddiaları yalanlarken, evinde olduğunu ve kendini iyi hissettiğini açıkladı.

'de ilk koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 2. testin sonucunu beklediği iddia edilen , durumuyla ilgili 'dan paylaşımda bulundu.

Max Kruse: Bazı medya kuruluşlarında hastanede olduğuma dair haberler yapıyor. Sizlere bu konuda bilgi vermek istiyorum. Bunların tamamı gerçek dışı. Evimdeyim. Kendimi iyi hissediyorum. Evde kalmaya devam edeceğim.

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 19:25
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Max Kruse o iddialara cevap verdi! 'Sağlık durumum...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN