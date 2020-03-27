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27 Mart 2020, Cuma
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Tuncay otelini sağlıkçılara açtı

Tuncay otelini sağlıkçılara açtı

Fenerbahçeli , Serdivan'da bulunan otelini, corona virüsü salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis etti. Tuncay, "Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Mesai dışında dinlenmeleri için onlara otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim" dedi.

Fenerbahçeli , Serdivan'da bulunan otelini, corona virüsü salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis etti. Tuncay, "Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Mesai dışında dinlenmeleri için onlara otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim" dedi.
  1. 27.3.2020
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