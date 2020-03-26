Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Ferdi Kadıoğlu eski hocasının yanına...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Lige verilen corona virüs arası nedeniyle sadece transfer çalışmalarını yürüten sarı lacivertliler, bir yandan gelecek oyunculara karar verirken, diğer yandan da gönderilecek oyuncu listesini düzenliyor. Öte yandan Fenerbahçe, elindeki mevcut kalteli isimleri tutarak gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda sarı lacivertlilerin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, elde tutulması zor bir seçenek gibi gözüküyor. İngiliz medyasında yer alan habere göre Ferdi'yi, eski hocası istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Yaz transfer sezonunda geleceğin takımını inşa etmek isteyen sarı lacivertliler, kötü bir sürprizle karşılaşabilir.
Geçtiğimiz sezon Hollanda takımı NEC Nijmegen'den kadroya dahil edilen Ferdi Kadıoğlu, özellikle bu sezon Türkiye Kupası'dan attığı gollerle takımını sırtladı. Genç yetenek, oyuna girdiği neredeyse her maçta ağları sarsarken, Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olmayı başardı.
Yaşanan bu gelişmeler bir kenara sürpriz bir iddia İngiliz basınından geldi. Aktarılanlara göre Ferdi Kadıoğlu, gelecek sezondan itibaren İngiltere'de forma giyebilir.
COCU ONU İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre geçtiğimiz sezon bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Philip Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor.
Şu anda Derby County'i çalıştıran Hollandalı teknik direktörün gelecek sezon için genç yetenekle yakından ilgilendiği ifade edilirken, yaz transfer sezonu öncesinde resmi teklifin kulübü Fenerbahçe'ye iletileceği söyleniyor.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 23 müsabakada rol alırken 4 gol 3 asistle oynadı ve 915 dakika sahada kaldı.
- 26.03.2020
- Güncelleme: 26.03.2020 10:16
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