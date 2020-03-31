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31 Mart 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Emre Batur: Evde kalalım

: Evde kalalım

Emre Batur: Evde kalalım

HDI 'nın milli voleybolcusu 'dan corona virüsü salgını nedeniyle "evde kal" mesajı geldi.

Batur, "Ülke olarak zor dönemden geçiyoruz. Bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Bunlardan en önemlisi de, gerekmedikçe evde kalmamız ve evden çıkmamamız" dedi. , evde yaptığı idmanların videolarını da takipçileriyle paylaştı.

  1. 31.3.2020
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