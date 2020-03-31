Emre Batur: Evde kalalım

Batur, "Ülke olarak zor dönemden geçiyoruz. Bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Bunlardan en önemlisi de, gerekmedikçe evde kalmamız ve evden çıkmamamız" dedi. Emre Batur, evde yaptığı idmanların videolarını da takipçileriyle paylaştı.