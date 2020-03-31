''Odalarımızı ayırmıştık''
Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, eşinin virüsü kapmasına kendisinin neden olduğu iddialarına yanıt verdi.
Işıl Reçber, "Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte bir kere dışarı çıktım. Geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Geçen cuma, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar" açıklamasını yaptı.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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