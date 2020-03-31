''Odalarımızı ayırmıştık''

Işıl Reçber, "Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte bir kere dışarı çıktım. Geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Geçen cuma, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar" açıklamasını yaptı.