''Fenerbahçe her hocanın hayali''
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'nin kendisine resmi teklif yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.
Koşukavak, "Fenerbahçe, her Türk antrenörün hayalinde olan bir yerdir. Başkan Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Sezon sonunda ne olur bilemeyiz" dedi. Fenerbahçe, Koşukavak'ın Altay'ı yarıyolda bırakmak istememesi nedeniyle görüşmelerin sezon sonunda tekrar değerlendirilmek üzere sonlandırıldığını açıklamıştı.
- 31.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
''Fenerbahçe her hocanın hayali'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.