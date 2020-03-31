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31 Mart 2020, Salı
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'' her hocanın hayali''

''Fenerbahçe her hocanın hayali''

Altay , 'nin kendisine resmi teklif yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Koşukavak, ", her Türk antrenörün hayalinde olan bir yerdir. Başkan 'a teşekkür ediyorum. Sezon sonunda ne olur bilemeyiz" dedi. Fenerbahçe, Koşukavak'ın Altay'ı yarıyolda bırakmak istememesi nedeniyle görüşmelerin sezon sonunda tekrar değerlendirilmek üzere sonlandırıldığını açıklamıştı.

  1. 31.3.2020
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