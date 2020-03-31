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31 Mart 2020, Salı
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’a Real kancası

Ekpe Udoh’a Real kancası

Sosyal medyada 'ye ya da başka bir Avrupa takımına dönmek istediğini duyuran 'a talip oldu.

Defensacentral'in takipçilerine aktardığı habere göre, İspanyol devi, Udoh'a yıllık 2 milyon euro önerecek. ABD'li pivota, koç Pablo Laso'nun yeni projesinde önemli bir yerde olacağı da aktarılacak.

  1. 31.3.2020
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