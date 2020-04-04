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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Emre'nin final üzüntüsü!

Emre'nin final üzüntüsü!

Sezon sonunda aktif futbola nokta koyması beklenen , 'nda forma giyemeyecek olmanın burukluğunu yaşıyor.

Sezon sonunda aktif futbola nokta koyması beklenen , 'nda forma giyemeyecek olmanın burukluğunu yaşıyor. Yıldız futbolcu, Euro 2020 finallerinde yer almayı çok istediğini belirterek, "Nasip değilmiş" dedi. , Koronavirüs nedeniyle finalleri 2021'e ertelemişti.

  1. 4.4.2020
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