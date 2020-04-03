Erol Bulut: Fenerbahçeli taraftarlar sağ olsun yakıştırıyorlar - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Erol Bulut: Fenerbahçeli taraftarlar sağ olsun yakıştırıyorlar

Erol Bulut: Fenerbahçeli taraftarlar sağ olsun yakıştırıyorlar

Adı son dönemde ile sıkça anılan geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam Fenerbahçeli taraftarların kendisine olan ilgisinin hoşuna gittiğini belirtirken, kariyeriyle ilgili kararı sezon sonunda vereceğini kaydetti. İşte detaylar...

, iddialarıyla ilgili beIN Sports'a flaş açıklamalarda bulundu. Özellikle sarı-lacivertli taraftarların kendisine olan ilgisi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten genç teknik adam şunları söyledi:

"Taraftarlar, sağ olsun yakıştırıyorlar. 4 yıl formasını terlettiğim bir takım. Şu an A. Alanyaspor'un ve buranın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Maçları oynayıp, bitirdikten sonra kariyerimin hangi tarafa gideceğini göreceğiz. Burası mı olur, başka bir takım mı olur, yurt dışı mı olur... Onu bugün söyleyemem."

"AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"
Erol Bulut kariyer hedefleriyle ilgili ise, "En üstü hedefliyorum, büyük takımları. Avrupa'da başarılı olabilmek, kupalar kazanmak. Bu tabii ki bugünden yarına olan bir şey değil, plan gerekiyor. 'de de, Avrupa'da da olabilir" dedi.

"LİGLER TEMMUZ SONUNA DOĞRU BİTİRİLEBİLİR"
Alanyaspor'un hocası, 'in geleceği hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "3 haftalık antrenman yapmamız gerekiyor futbolcuları iyi şekilde hazırlamamız açısından. Temmuz sonuna doğru bitirilir gibi düşünüyorum. Bazı haftalar çift maç oynanabilir. Kupa da var tabii."

  1. 03.04.2020
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