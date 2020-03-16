Anadolu Efes rakip tanımıyor - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Anadolu Efes rakip tanımıyor

rakip tanımıyor

Anadolu Efes rakip tanımıyor

Bu sezon Avrupa ve ligde rakip tanımayan ’in son kurbanı oldu. Lacivert-beyazlılar, ’da oynanan maçta salondan 103-81 üstünlükle ayrıldı.

Bu sezon Avrupa ve ligde rakip tanımayan 'in son kurbanı oldu. Lacivert-beyazlılar, 'da oynanan maçta salondan 103-81 üstünlükle ayrıldı. Başlangıç düdüğünden itibaren karşılaşmada üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, Başkent ekibi Türk Telekom karşısında rahat bir galibiyet aldı. Türk Telekom'da 20 sayıyla oynayan Enes Berkay, maçın en skorer ismi oldu.
  1. 16.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anadolu Efes rakip tanımıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN