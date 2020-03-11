Pınar Karşıyaka 88-67 Kiev Basket | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Basketbol Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde!

88-67 | MAÇ SONUCU

Pınar Karşıyaka 88-67 Kiev Basket | MAÇ SONUCU

FIBA Erkekler rövanş maçında temsilcisi 'i 88-67 mağlup eden , yarı finale yükseldi. Yeşil-kırmızılı ekip yarı finalde 'nın medi Bayreuth takımıyla eşleşti.

FIBA Erkekler rövanş maçında temsilcisi 'i 88-67 mağlup eden , yarı finale yükseldi. Yeşil-kırmızılı ekip, Ukrayna'daki ilk maçı da 89-71 kazanmıştı.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikasını 6-5 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde 8-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 5. dakika içinde 13-6 üstünlük kurdu. Aradaki farkı 9 sayıya (16-7) çıkaran rakibi karşısında toparlanan yeşil-kırmızılı ekip, , Morgan ve M'Baye'nin sayılarına rağmen ilk periyodu 20-19 geride tamamladı.

İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ve 26-20 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka önünde Kiev Basket, 15. dakikada Pavlov'un 3 sayılık basketiyle 28-28 eşitliği sağladı. Tekrar üstünlüğü ele geçiren Pınar Karşıyaka, devreyi 38-32 önde bitirdi.

Üçüncü periyodun başında Taylor ve Triche'in 3 sayılık basketleriyle farkı 12 sayıya (44-32) çıkaran Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı da 50-39 üstün geçti. Aradaki farkı 14 sayıya (55-41) kadar yükselten yeşil-kırmızılı ekip, periyodu da 57-49 önde tamamladı.

Son çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Pınar Karşıyaka, rakibini 88-67 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

SALON: Karşıyaka

HAKEMLER: Andris Aunkrogers (), Petr Hrusa (Çekya), Anastasios Manos (Yunanistan)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor 10, Crocker 3, Kennedy 10, Nusret Yıldırım 2, Morgan 13, Metecan Birsen 16, M'Baye 10, Yunus Sonsırma 5, 4, Triche 15, Onuralp Bitim

KIEV BASKET: Klassen, Hill 12, Pavlov 23, Shepherd 2, Petrov 6, Bliznyuk 2, Krutous 5, Pustozvonov 12, Kondrakov 2, Zaiets 3

1. PERİYOT: 19-20

DEVRE: 38-32

3. PERİYOT: 57-49

  1. 11.03.2020
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