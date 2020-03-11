Ventspils 90 - 112 Bahçeşehir Koleji - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Ventspils 90 - 112

Ventspils 90 - 112 Bahçeşehir Koleji

, FIBA çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu temsilcisi Ventspils'i 112-90 yenerek yarı finale çıktı. Temsilcimiz 'da yapılan ilk maçı da 78-77 kazanmıştı. Bahçeşehir Koleji yarı finalde ekibi ile karşılaşacak.

Ventspils Olimpiyat Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 34-11 önde bitirdi. İkinci periyotta da hücumda etkili performans sergileyen Bahçeşehir Koleji, devre arasına 64-35 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 87-60 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 112-90 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji, 'da yapılan ilk maçı 78-77 kazanmıştı. Türk temsilcisi, yarı finalde ekibi ile karşılaşacak.

  1. 11.03.2020
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