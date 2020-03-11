Ventspils 90 - 112 Bahçeşehir Koleji
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Letonya temsilcisi Ventspils'i 112-90 yenerek yarı finale çıktı. Temsilcimiz İstanbul'da yapılan ilk maçı da 78-77 kazanmıştı. Bahçeşehir Koleji yarı finalde Danimarka ekibi Bakken Bears ile karşılaşacak.
Ventspils Olimpiyat Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji 34-11 önde bitirdi. İkinci periyotta da hücumda etkili performans sergileyen Bahçeşehir Koleji, devre arasına 64-35 üstün gitti.
Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 87-60 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 112-90 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
Bahçeşehir Koleji, İstanbul'da yapılan ilk maçı 78-77 kazanmıştı. Türk temsilcisi, yarı finalde Danimarka ekibi Bakken Bears ile karşılaşacak.
- 11.03.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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