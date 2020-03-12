Pınar Karşıyaka’ya yarı finalde Alman rakip - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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’ya yarı finalde Alman rakip

Pınar Karşıyaka’ya yarı finalde Alman rakip

Erkekler adını yarı finale yazdıran ’nın rakibi, ’dan oldu.

Erkekler adını yarı finale yazdıran 'nın rakibi belli oldu. Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibine deplamanda 83-82 mağlup olan , 'da oynanan mücadelede rakibini 100-87 mağlup ederek yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Açıklanan takvime göre yarı final eşleşmesinin ilk maçı 25 Mart Çarşamba günü Almanya'da, rövanşı ise 1 Nisan Çarşamba günü 'de oynanacak.

  1. 12.03.2020
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