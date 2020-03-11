Basketbolda İtalya'daki Avrupa kupası maçlarının yeri değiştirilecek - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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'daki maçlarının yeri değiştirilecek

Basketbolda İtalya'daki Avrupa kupası maçlarının yeri değiştirilecek

koronavirüs önlemleri artmaya devam ediyor. 'da oynanması planlanan ve 'nda karşılaşmalarının yeri değiştirilecek.

Basketbol ve 'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'da oynanacak karşılaşmaların yeri değiştirilecek.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'da 11 Nisan'a kadar oynanması planlanan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçlarının yerinin değiştirileceği duyuruldu.

Bu sürede İtalya'da Avrupa Ligi'nde 3, Avrupa Kupası'nda ise 2 karşılaşma yapılacaktı. Müsabakaların yapılacağı yerler daha sonra açıklanacak.

  1. 11.03.2020
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