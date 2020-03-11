Basketbolda İtalya'daki Avrupa kupası maçlarının yeri değiştirilecek
Basketbolda koronavirüs önlemleri artmaya devam ediyor. İtalya'da oynanması planlanan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda karşılaşmalarının yeri değiştirilecek.
Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'da oynanacak karşılaşmaların yeri değiştirilecek.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'da 11 Nisan'a kadar oynanması planlanan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçlarının yerinin değiştirileceği duyuruldu.
Bu sürede İtalya'da Avrupa Ligi'nde 3, Avrupa Kupası'nda ise 2 karşılaşma yapılacaktı. Müsabakaların yapılacağı yerler daha sonra açıklanacak.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Basketbolda İtalya'daki Avrupa kupası maçlarının yeri değiştirilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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