THY Euroleague'e koronavirüs engeli! Milano-Olympiakos maçı ertelendi - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Euroleague'e koronavirüs engeli! Milano-Olympiakos maçı ertelendi

THY Euroleague'e koronavirüs engeli! Milano-Olympiakos maçı ertelendi

Euroleague'de yarın oynanması planlanan Olimpia Milano-Olympiakos karşılaşması, 'da günden güne artan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor müsabakalarının takvimine büyük etki etti. Ölümlere neden olan virüs sebebiyle birçok karşılaşma erteleniyor.

Son olarak Euroleague'de yarın oynanması planlanan Olimpia Milano-Olympiakos karşılaşması, 'da günden güne artan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

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  1. 11.03.2020
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