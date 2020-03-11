THY Euroleague'e koronavirüs engeli! Milano-Olympiakos maçı ertelendi
THY Euroleague'de yarın oynanması planlanan Olimpia Milano-Olympiakos karşılaşması, İtalya'da günden güne artan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor müsabakalarının takvimine büyük etki etti. Ölümlere neden olan virüs sebebiyle birçok karşılaşma erteleniyor.
Son olarak THY Euroleague'de yarın oynanması planlanan Olimpia Milano-Olympiakos karşılaşması, İtalya'da günden güne artan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
THY Euroleague'e koronavirüs engeli! Milano-Olympiakos maçı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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