THY Euroleague'e koronavirüs engeli! Milano-Olympiakos maçı ertelendi

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor müsabakalarının takvimine büyük etki etti. Ölümlere neden olan virüs sebebiyle birçok karşılaşma erteleniyor.

Son olarak THY Euroleague'de yarın oynanması planlanan Olimpia Milano-Olympiakos karşılaşması, İtalya'da günden güne artan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.