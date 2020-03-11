Roma, Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçtan önce Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Roma Kulübü, İtalya'dan İspanya'ya uçuş gerçekleştirilmediği için UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Sevilla deplasmanına gidemediklerini açıkladı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya'ya gidilemediğini açıkladı. Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 16:07
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
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