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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Cengiz Ünder'li Roma'ya şok!

Roma, Sevilla maçı için 'ya gidemedi!

Roma, Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi!

Ligi son 16 turu ilk maçtan önce 'in formasını giydiği Roma'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Roma Kulübü, 'dan 'ya uçuş gerçekleştirilmediği için UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Sevilla deplasmanına gidemediklerini açıkladı.

Milli futbolcu 'in de formasını giydiği Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak Ligi Son 16 Turu maçı için 'ya gidilemediğini açıkladı. Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.


  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 16:07
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