Hannover 96'da koronavirüs şoku! Timo Hübers karantinaya alındı!
Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs testleri pozitif çıktı ve oyuncu karantina altına alındı. Alman ekibinin tamamı koronavirüs testinden geçirilecek.
Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Hannover 96'da forma giyen Timo Hübers'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Hübers'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve futbolcunun evinde karantinaya alındığı ifade edildi. 23 yaşındaki Hübers'e Hildesheim kentinde cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte koronavirüs bulaştığının varsayıldığı aktarıldı.
Hübers'in takım arkadaşlarıyla teması olmadığından, diğer futbolculara virüsün bulaştığının sanılmadığı ancak tüm oyuncuların ve teknik kadronun tedbiren testten geçirileceği vurgulandı.
Böylelikle Almanya'da ilk kez bir futbolcu yeni tip koronavirüse yaklanmış oldu.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 16:09
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Hannover 96'da koronavirüs şoku! Timo Hübers karantinaya alındı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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