Hannover 96'da koronavirüs şoku! Timo Hübers karantinaya alındı! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Alman ekibinde koronavirüs şoku! Karantinaya alındı!

Hannover 96'da koronavirüs şoku! karantinaya alındı!

Hannover 96'da koronavirüs şoku! Timo Hübers karantinaya alındı!

Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu 'in koronavirüs testleri pozitif çıktı ve oyuncu karantina altına alındı. Alman ekibinin tamamı koronavirüs testinden geçirilecek.

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Hannover 96'da forma giyen 'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Hübers'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve futbolcunun evinde karantinaya alındığı ifade edildi. 23 yaşındaki Hübers'e Hildesheim kentinde cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte koronavirüs bulaştığının varsayıldığı aktarıldı.

Hübers'in takım arkadaşlarıyla teması olmadığından, diğer futbolculara virüsün bulaştığının sanılmadığı ancak tüm oyuncuların ve teknik kadronun tedbiren testten geçirileceği vurgulandı.

Böylelikle Almanya'da ilk kez bir futbolcu yeni tip koronavirüse yaklanmış oldu.



  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 16:09
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hannover 96'da koronavirüs şoku! Timo Hübers karantinaya alındı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN