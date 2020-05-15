Borussia Dortmund 4-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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4-0 04 | MAÇ SONUCU

Borussia Dortmund 4-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Almanya heyecanı yeniden başladı... Ligin 26. haftasında corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede , evinde 04'ü ağırladı. Haaland'ın yıldızlaştığı müsabakayı sarı siyahlılar 4-0 kazandı.

Almanya 'da heyecan kaldığı yerden devam etti... Signal-Iduna-Park'ta oynanan - 04 karşılaşması, sarı siyahlıların 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadele'nin ilk golü 29. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Bu golle Borussia Dortmund 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

Dakikalar 45'i gösterdiğinde Dortmund, Guerreiro ile skoru 2-0'a getirdi. Öte yandan 48'de Hazard 3 farklı üstünlüğü sağlarken, Haaland'ın pasında Guerreiro, 63. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti.

YEDEK KULÜBESİNDE CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ

Borussia Dortmund Schalke maçında yedek kulübesi dikkat çekerken, corona virüsü (koronavirüs) önemli nedeniyle oyuncular arasına mesafe koyuldu.

DORTMUND YEDEK KULÜBESİ

SCHALKE 04'ÜN YEDEK KULÜBESİ

16.30'da başlayan diğer maçların sonuçları şu şekilde;

RB LEIPZIG 1-1 FREIBURG

HOFFENHEIM 0-3 HERTHA

DUSSELDORF 0-0 PADERBORN

AUGSBURG 1-2 WOLFSBURG

  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 16.05.2020 18:30
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