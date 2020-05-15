Borussia Dortmund 4-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Almanya Bundesliga heyecanı yeniden başladı... Ligin 26. haftasında corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede Borussia Dortmund, evinde Schalke 04'ü ağırladı. Haaland'ın yıldızlaştığı müsabakayı sarı siyahlılar 4-0 kazandı.
Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam etti... Signal-Iduna-Park'ta oynanan Borussia Dortmund - Schalke 04 karşılaşması, sarı siyahlıların 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Mücadele'nin ilk golü 29. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Bu golle Borussia Dortmund 1-0'lık üstünlüğü sağladı.
Dakikalar 45'i gösterdiğinde Dortmund, Guerreiro ile skoru 2-0'a getirdi. Öte yandan 48'de Hazard 3 farklı üstünlüğü sağlarken, Haaland'ın pasında Guerreiro, 63. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti.
YEDEK KULÜBESİNDE CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ
Borussia Dortmund Schalke maçında yedek kulübesi dikkat çekerken, corona virüsü (koronavirüs) önemli nedeniyle oyuncular arasına mesafe koyuldu.
DORTMUND YEDEK KULÜBESİ
SCHALKE 04'ÜN YEDEK KULÜBESİ
16.30'da başlayan diğer maçların sonuçları şu şekilde;
RB LEIPZIG 1-1 FREIBURG
HOFFENHEIM 0-3 HERTHA
DUSSELDORF 0-0 PADERBORN
AUGSBURG 1-2 WOLFSBURG
- 15.05.2020
- Güncelleme: 16.05.2020 18:30
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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