Haberler Galeri Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...

Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...

CIES Futbol Gözlem Evi, Avrupa futbolunun en pahalı 50 genç futbolcusunu açıkladı. 2000 ve sonrasında doğan oyunculara yer verildiği araştırmaya göre 100 milyon Euro barajını 2 oyuncuyu aşarken listeye, ilk 10'a 4 oyuncu veren İngiliz takımları damga vurdu. İşte 2 Türk oyuncunun de yer aldığı listeye göre Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusu...

23 Mart 2020 Pazartesi 20:19 Güncelleme: 23.03.2020 20:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





