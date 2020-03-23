Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...

Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...

CIES Futbol Gözlem Evi, Avrupa futbolunun en pahalı 50 genç futbolcusunu açıkladı. 2000 ve sonrasında doğan oyunculara yer verildiği araştırmaya göre 100 milyon Euro barajını 2 oyuncuyu aşarken listeye, ilk 10'a 4 oyuncu veren İngiliz takımları damga vurdu. İşte 2 Türk oyuncunun de yer aldığı listeye göre Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusu...
23 Mart 2020 Pazartesi 20:19 Güncelleme: 23.03.2020 20:28
Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...

İsviçre merkezli CIES Futbol Gözlem Evi, Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusunu açıkladı. 2000 ve sonrasında doğan oyuncuların yer aldığı listede 2 oyuncu 100 milyon Euro barajını aşarken 2 Türk oyuncu da listede kendine yer buldu. İşte CIES'e göre Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusu.

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Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...

50 - Marash Kumbulla - Hellas Verona: 6.7 milyon Euro
49 - Ahmed Kutucu - FC Schalke 04: 7.0 milyon Euro48 -
Eric García - Manchester City: 7.0 milyon Euro

Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...

47 - Mohamed Simakan - RC Strasbourg: 7.5 milyon Euro
46 - Paulinho Sampaio - Bayer Leverkusen: 8.0 milyon Euro
45 - Rabbi Matondo - FC Schalke 04: 8.8 milyon Euro

Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...

44 - Víctor Gómez - RCD Espanyol: 8.9 milyon Euro
43 - Aaron Connolly - Brighton & Hove: 9.1 milyon Euro
42 - Tiago Djaló - LOSC Lille: 9.2 milyon Euro

Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...

41 - Sergio Camello - Atlético Madrid: 9.3 milyon Euro
40 - João Pedro - Watford FC: 9.5 milyon Euro
39 - Aurélien Tchouaméni - AS Monaco: 9.5 milyon Euro

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