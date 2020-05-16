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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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CSKA Moskova'da corona virüsü şoku! Hayatını kaybetti

CSKA Moskova'da corona virüsü şoku! Hayatını kaybetti

Euroleague'de mücadele eden ve Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in de rakipleri arasında bulunan CSKA Moskova'da, kulüp doktoru Roman Abzhelilov (44) corona virüsü () nedeniyle hayatını kaybetti.

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakiplerinden CSKA Moskova'nın 44 yaşındaki doktoru Roman Abzhelilov Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

CSKA, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 1975 doğumlu Doktor Abzhelilov'un vefatını duyurdu.

2014 yılından bu yana Rus devi CSKA'da Abzhelilov daha önce Rusya Milli Takımı, Samara, Arsenal Tula gibi ekiplerde çalıştı.

  1. 16.05.2020
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