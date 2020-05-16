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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Corona virüsü sonrası futbolunda 2020 sezonu iptal edildi

Corona virüsü sonrası Venezuela futbolunda 2020 sezonu iptal edildi

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen liglerinde 2020 sezonunun iptal edilmesine karar verildi. Mevcut puan durumunun ise geçerli sayılmayacağı açıklandı.

'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerinde 2020 sezonu iptal edildi. Venezuela Futbol Federasyonu, salgın tedbirleri kapsamında birinci ve ikinci liglerde 2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu.

Liglerde mevcut puan durumlarının geçerli sayılmayacağı ve şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi. Salgın sebebiyle mart ayında askıya alınan birinci ligde, 6 hafta sonunda 16 puan toplayan Zamora, zirvede yer alıyordu.

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  1. 16.05.2020
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