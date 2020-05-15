Son dakika: Belçika Ligi resmen tescil edildi! Şampiyon Club Brugge
Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir arada olan liglerden Belçika Ligi resmi olarak tescil edildi. Bu karar sonucunda Club Brugge şampiyon oldu. İşte detaylar...
Belçika Ligi'nde aradan geri dönülmemesine karar verildi ve lig resmen tescil edildi.
Belçika Ligi'nde 29 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Club Brugge, resmen şampiyon ilan edildi. Brugge temsilcisi en yakın rakibi Gent'in 15 puan önünde lider konumda bulunuyordu.
Ligin son sırasındaki takımın küme düştüğü Belçika'da, son sırada bulunan Waasland-Beveren'in kümede kalma şansı vardı ancak sezonun tescili ile birlikte küme düştüler.
20 puanlı Waasland Beveren'in önündeki takımlar 22 puanla Oostende, 23 puanla Cercle Brugge küme düşme riskinden kurtuldular.
Belçika İkinci Ligi'nde ilk 3'te yer alan OH Leuven, Virton ve Westerlo'dan birisi Waasland Beveren'in Belçika Ligi'ndeki yerini alacak. Bu takımın hangisi olacağına daha sonra karar verilecek.
YENİ SEZON 7 AĞUSTOS'TA
Belçika'da yeni sezon için planlanan başlangıç tarihi ise 7 Ağustos oldu. Lig öncesinde olduğu gibi 16 takımlı olacak.
30 haftanın ardından play-off'a hak kazanan takımlar yeniden şampiyonluk yarışına girecek. Kısaltılan play-off süreci sadece gelecek sezon geçerli olacak.
Belçika'da federasyon uzun vadede ligi 14 takıma düşürmek istiyor.
- 15.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Belçika Ligi resmen tescil edildi! Şampiyon Club Brugge haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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