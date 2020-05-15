Son dakika: Belçika Ligi resmen tescil edildi! Şampiyon Club Brugge - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol O lig resmen tescil edildi! Şampiyon...

Son dakika: Ligi resmen tescil edildi! Şampiyon

Son dakika: Belçika Ligi resmen tescil edildi! Şampiyon Club Brugge

Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir arada olan liglerden Ligi resmi olarak tescil edildi. Bu karar sonucunda şampiyon oldu. İşte detaylar...

Ligi'nde aradan geri dönülmemesine karar verildi ve lig resmen tescil edildi.

Belçika Ligi'nde 29 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan , resmen şampiyon ilan edildi. Brugge temsilcisi en yakın rakibi Gent'in 15 puan önünde lider konumda bulunuyordu.

Ligin son sırasındaki takımın küme düştüğü Belçika'da, son sırada bulunan Waasland-Beveren'in kümede kalma şansı vardı ancak sezonun tescili ile birlikte küme düştüler.

20 puanlı 'in önündeki takımlar 22 puanla Oostende, 23 puanla Cercle Brugge küme düşme riskinden kurtuldular.

Belçika İkinci Ligi'nde ilk 3'te yer alan OH Leuven, Virton ve Westerlo'dan birisi Waasland Beveren'in Belçika Ligi'ndeki yerini alacak. Bu takımın hangisi olacağına daha sonra karar verilecek.

YENİ SEZON 7 AĞUSTOS'TA

Belçika'da için planlanan başlangıç tarihi ise 7 Ağustos oldu. Lig öncesinde olduğu gibi 16 takımlı olacak.

30 haftanın ardından play-off'a hak kazanan takımlar yeniden şampiyonluk yarışına girecek. Kısaltılan play-off süreci sadece gelecek sezon geçerli olacak.

Belçika'da federasyon uzun vadede ligi 14 takıma düşürmek istiyor.

  1. 15.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Belçika Ligi resmen tescil edildi! Şampiyon Club Brugge haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA