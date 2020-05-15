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15 Mayıs 2020, Cuma
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Resmen açıklandı! İşte Rusya'da liglerin başlayacağı tarih

Resmen açıklandı! İşte Rusya'da liglerin başlayacağı tarih

, salgını nedeniyle 'ta askıya alınan ve ikinci lig karşılaşmalarının başlayacağı tarihini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeni tip (Covid - 19) salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır askıya alınan , 21 Haziran'da başlayacak.

'nun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 'ta ertelenen Premier Lig ile ikinci lig maçları 21 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Rusya Premier Lig'de sezonun kalanında her takım 5 oyuncu değişikliği yapabilecek ve karşılaşmalar seyircisiz oynatılacak. 4 hafta boyunca yapılacak maçlar sonunda Rusya Premier Lig'i son iki sırada tamamlayan takımlar ikinci lige düşecek. İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayanlar ise gelecek sezon Rusya Premier Lig'e çıkacak.

Ara verilen Rusya Kupası maçlarına da devam edilecek ve 25 Temmuz'da final yapılacak.

Son dönemde salgının hızla yayıldığı ülkeler arasında yer alan Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 262 bin 843, ölü sayısı 2 bin 418'e yükseldi.

  1. 15.05.2020
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