Serdar Sarıdağ: UEFA'nın geri adım atacağını düşünüyorum
UEFA Başkanı Ceferin'in "Sezonu tamamlamayan ülkeler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacak" sözlerinin ardından A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Üç, dört tane büyük lig bu konuda geri adım atmazsa "Ligi oynatmıyoruz, insan sağlığı bizim için daha önemli" derse; UEFA'nın geri adım atacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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