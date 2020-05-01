Datome'den flaş Obradovic itirafı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Datome'den flaş Obradovic itirafı!

'den flaş Obradovic itirafı!

Datome'den flaş Obradovic itirafı!

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi , corona virüsü günleri ve basketbola dair açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli basketbolcu, başantrenör Zeljko Obradovic hakkında da flaş bir itirafta bulunup, "Onunla olmak zor ama karşılığını alıyorsunuz" diye konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Luigi , başantrenör Zeljko Obradovic hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Sırp başantrenörün hayran olacak birçok özelliği olduğunu belirten İtalyan yıldız, "Buradaki 5. yılım ve beni en çok etkileyen şey her zaman olan başarı açlığının yanında, koç olarak günden güne gelişmeye olan inancı oldu. İnanılmaz biri. Günden güne gelişme azmi var. Onunla olmak zor ama aynı zamanda karşılığını da alıyorsunuz. Amacım kazanmaktı ve kazandım" dedi.

"BASKETBOLU ÖZLEDİM"
Datome basketbolu da çok özlediğini vurgulayıp, "Açıkçası basketbolla ilgili tüm hisleri özlüyorum. Bir zafer sonrası takım arkadaşına sarılmak, soyunma odasındaki hava ve tarafların sevgisi gibi şeyleri özledim. Şu an Sardinya'dayım. Durumun tadını biraz acı tatlı çıkarıyorum. Şu an 4 Mayıs'ı bekliyorum. Tekrar basketbol topuna kavuşmak harika olacak" ifadesini kullandı.

  1. 01.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Datome'den flaş Obradovic itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA