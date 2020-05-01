Michael Jordan 100 milyon doları elinin tersiyle itti!

Michael Jordan'ın 2017 yılında 2 saatlik bir markanın reklamı için 100 milyon Dolar'lık teklifi reddetiği açıklandı.

WFAN Sports Radio'ya konuşan efsane ismin menajeri David Falk, "Ona 3 yıl önce 100 milyon Dolar'lık bir anlaşma getirdim. Tek yapması gereken iki saatlik bir çekimdi ancak reddetti. Tanrı onu korusun. O kadar başarılıydı ki istediği her şeyi yapma fırsatı vardı. Ona gerçekten hayranım. Katılmak istediği organizasyonlar ve reklamlar konusunda çok seçici" ifadelerini kullandı.

Forbes dergisine göre; "The Last Dance" ile yeniden dünya gündemine oturan Michael Jordan'ın 1.5 milyar Sterlin'in üzerinde bir serveti bulunuyor.

David Falk, Jordan ile yaşadığı bir anıyı ise "Golf oynarken bile çok rekabetçiydi. Golf oynarken 150 bin dolar kaybettiğinde ona hemen 'Senin için 5 dakikalık bir organizasyon ayarladım. Bu para için yeterli' dediğimde bana gülerdi. 1.5 milyon Dolar olsa, yapmazdı" sözleriyle paylaştı.