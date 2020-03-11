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11 Mart 2020, Çarşamba
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Koronavirüs vurmaya devam ediyor! etabı ertelendi

Koronavirüs vurmaya devam ediyor! Cakarta etabı ertelendi

Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nın 2020 takviminde yer alan E-Prix, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nın başkenti 'da koşulması planlanan yarış, artan sağlık endişeleri yüzünden 6 Haziran'da düzenlenemeyecek.

Salgın yüzünden 21 Mart'taki ve 4 Nisan'daki ayakları da ertelenmişti.

  1. 11.03.2020
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