Koronavirüs vurmaya devam ediyor! Cakarta etabı ertelendi
Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nın 2020 takviminde yer alan Cakarta E-Prix, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da koşulması planlanan yarış, artan sağlık endişeleri yüzünden 6 Haziran'da düzenlenemeyecek.
Salgın yüzünden 21 Mart'taki Çin ve 4 Nisan'daki İtalya ayakları da ertelenmişti.
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Koronavirüs vurmaya devam ediyor! Cakarta etabı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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