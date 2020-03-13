Son dakika: Milli sporcu Selin Şahin İtalya'da duyurdu! "Karantina..."
Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkisini gösterdiği ülke olan İtalya'da bulunan milli sporcu Selin Şahin, sokağa çıkma yasağından dolayı karantinada olduğunu ve evinden çıkmadığını aktardı.
Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkisini gösterdiği ülke olan İtalya'da bulunan milli sporcu Selin Şahin'in karantinada olduğu ifade edildi.
Milliyet'in haberine göre Milli Sporcu Selin Şahin'in konu ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;
"İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Bizim için çok uzaktı ama bir hafta içinde çok yüksek seviyede olunca önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair."
"Kendi mahallemize en yakın yerde mahalle veya eczane yoksa ceza kesiliyor. Yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisanda döneceğim. Fiziksel anlamda sağlıklıyım."
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 16:54
- Hıncal Uluç: Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp hakem kadrosunu değiştirirken kelleyi verebilir
- Erman Toroğlu: Türkiye'de hakemler koronavirüsten daha tehlikeli
- Diego Costa'nın koronavirüs şakası şaşırttı!
- Alay etmişti! Rudy Gobert koronavirüse yakalandı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Milli sporcu Selin Şahin İtalya'da duyurdu! "Karantina..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.