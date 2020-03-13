Son dakika: Milli sporcu Selin Şahin İtalya'da duyurdu! "Karantina..."

Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkisini gösterdiği ülke olan İtalya'da bulunan milli sporcu Selin Şahin'in karantinada olduğu ifade edildi.

Milliyet'in haberine göre Milli Sporcu Selin Şahin'in konu ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Bizim için çok uzaktı ama bir hafta içinde çok yüksek seviyede olunca önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair."

"Kendi mahallemize en yakın yerde mahalle veya eczane yoksa ceza kesiliyor. Yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisanda döneceğim. Fiziksel anlamda sağlıklıyım."