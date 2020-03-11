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11 Mart 2020, Çarşamba
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Önlem aldık

Önlem aldık

Koronavirüsle ilgili önemli çalışmalar olduğunu belirten Gençlik ve Kasapoğlu, önlemleri bugün açıklayacağını ifade etti.

Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen " Eğitim Programı"na katıldı. Spor camiası olarak koronavirüsle ilgili önlemleri uluslararası federasyonlarla takip ettiklerini belirten Kasapoğlu, çalışma yaptıkları etkinliklerle ilgili gelişmeleri bugün paylaşacağını duyurdu.

TEMASLARIMIZ VAR

Bakan Kasapoğlu, "İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla olan temaslarımız sonucunda yarın (bugün) paylaşacağız" ifadeleriyle sözlerini noktaladı. Konuşmasının ardından Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi kapsamında engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

  1. 11.3.2020
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