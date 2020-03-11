Önlem aldık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Engelleri Aşan Gençler Projesi Eğitim Programı"na katıldı. Spor camiası olarak koronavirüsle ilgili önlemleri uluslararası federasyonlarla takip ettiklerini belirten Kasapoğlu, çalışma yaptıkları etkinliklerle ilgili gelişmeleri bugün paylaşacağını duyurdu.

TEMASLARIMIZ VAR

Bakan Kasapoğlu, "İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla olan temaslarımız sonucunda yarın (bugün) paylaşacağız" ifadeleriyle sözlerini noktaladı. Konuşmasının ardından Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi kapsamında engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelip fotoğraf çektirdi.