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10 Mart 2020, Salı
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Tekvando'da koronavirüs alarmı!

Tekvando'da koronavirüs alarmı!

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle tekvando takvimininde değişikliğe gidildi. (), büyük bir tehdit oluşturan koronavirüs'le ilgili mart, nisan ve mayıs ayında düzenlenecek şampiyonaların ertelendiğini duyurdu.

(), dünyanın büyük bir bölümünde etkisini hissettiren koronavirüs nedeniyle faaliyet takviminde değişikliğe gitti.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE), dünyanın büyük bir bölümünde etkisini hissettiren koronavirüs nedeniyle faaliyet takviminde değişiklik yaptı. WTE, yaptığı açıklamada kendi bünyesindeki mart, nisan ve mayıs ayında düzenlenecek şampiyonaların ertelendiğini duyurdu. Bu doğrultuda Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 31 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek Avrupa Para , 01-05 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası ve 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Şampiyonası ertelendi.
Daha önce 'da düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs nedeniyle 'ya alınan Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nin ise aksi bir durum olmaması durumunda 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

WTE, yaptığı duyuruda 07-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın olimpik sıralamayı etkilemesi açısından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan önceki uygun bir tarihte gerçekleştirileceğini de belirtti.
WTE, uluslararası turnuvalarla ilgili kararları ise organizatör ülkelere bıraktığını duyurdu. Dünya Tekvando Federasyonu'nun da 2020 yılı içerisinde düzenlenecek dünya şampiyonaları hakkında bir değerlendirme yapması bekleniyor.

  1. 10.03.2020
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