Levent Tüzemen: Her maç aynı kadro aynı ciddiyet
A Spor'da yayınlanan Ana Haber'de spor gündemini değerlendiren usta yorumcu Levent Tüzemen, Avrupa'daki gururumuz Medipol Başakşehir'e övgüler yağdırdı. Tüzemen, "Her maça aynı kadroyla aynı ciddiyetle çıktılar. Türkiye'nin bir anda gururu oldular. Okan Buruk ve Başakşehir yönetimini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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