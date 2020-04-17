Shane Larkin'den flaş itiraf! "O ismi seçerdim" - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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'den flaş itiraf! "O ismi seçerdim"

Shane Larkin'den flaş itiraf! "O ismi seçerdim"

'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyun kurucusu , "Türkçe seçmem gerekseydi 'i seçerdim. Birçok insan bana Şahin diyor" diye konuştu.

'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcusu , 'da katıldığı bir canlı yayında takipçilerden gelen soruları yanıtladı. Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını ABD'deki evinde sürdürdüğünü belirtti.

ING Süper Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Larkin, "Şampiyonluk hedefimiz vardı ancak şimdi koronavirüs yüzünden bunun mümkün olup olmayacağını görmek zor." ifadesini kullandı.

Başantrenör ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden 27 yaşındaki basketbolcu, "İkimiz de benzer enerjiye sahibiz, ne yapmak isteğimizi biliyoruz. O beni oyuncu olarak, ben de onu koç olarak çok iyi anlıyorum." yorumunu yaptı.

Larkin, Anadolu Efes'teki geleceği hakkındaki soruya, "İki senedir buradayım ve benim için en uzun süre oynadığım takım oldu. Efes için derin bir sevgim var. Burada olmaktan çok mutluyum ancak gerçekleştirmek istediğim başka hedeflerim ve hayallerim de var. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama şu anda tek düşündüğüm takımda başarılı olmak." yanıtını verdi.

A Milli Basketbol Takımı'nda henüz oynayamadığını hatırlatan yıldız basketbolcu, takımın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu belirtti.

Türkçe bazı kelimeler öğrendiğini anlatan Larkin, "Favori kelimem 'kolay gelsin.' Bunu sık olarak kullandığımı söyleyebilirim. Türkçe'de daha akıcı olmak isterdim ama öğrenmesi zor dil. Türkçe seçmem gerekseydi 'i seçerdim. Birçok insan bana Şahin diyor." şeklinde konuştu.

Larkin, favori yemeklerinin köfte ve mantı olduğunu, tatlılardan ise baklavayı beğendiğini söyledi.

'de basketbolculardan Şehmus Hazer ve Onuralp Bitim'i beğendiğini kaydeden Larkin, idolünün ise olduğunu ifade etti.

  1. 17.04.2020
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