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15 Mart 2020, Pazar
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Karşıyaka’dan Aslan’a darbe

Karşıyaka’dan Aslan’a darbe

'nde , 'yı deplasmanda 79-74 mağlup etti.

'nde , 'yı deplasmanda 79-74 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Webster, virüs endişesi sebebi ile karşılaşmaya çıkmadı. Diğer sonuçlar: G.Antep-Bandırma: 73-63, İTÜ-Çekmece: 86-63, Afyon-Darüşşafaka: 81-83. Günün programı: F.Bahçe-Tofaş, Bursaspor- Beşiktaş, Telekom-Efes, Bahçeşehir-Ormanspor.
  1. 15.3.2020
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