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14 Mart 2020, Cumartesi
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: iyi bir hava yakaladı

Stjepan Tomas: Galatasaray iyi bir hava yakaladı

Bir dönem ülkemizde ve formaları da giyen , "Galatasaray iyi bir hava yakaladı. 8 maç kazandılar. İç sahada kazanmak isteyeceklerdir" dedi.

Daha önce ülkemizde ve formalarıyla derbi maçlarda görev yapan eski Hırvat futbolcu , yarın oynanacak Galatasaray- derbisi öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Artık teknik direktör olarak kariyerine devam eden 44 yaşındaki Tomas, "Galatasaray iyi bir hava yakaladı. 8 maç kazandı. Son maçta Sivas ile berabere kaldı. Önemli maç ancak ile arasında oynanan maç da önemli olacak. Onun sonucuna da bağlı. Galatasaray da iç sahada kazanmak isteyecek, Beşiktaş da formda. Kritik maçlarda sonuçlar belli olacak" ifadelerini kullandı.

"YARIŞIN İÇİNDE 4 TAKIM VAR"
'deki şampiyonluk yarışı hakkında da yorumda bulunan Tomas, "Yarışın içinde 4 takım var. Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile 'un fikstürüne bakınca o da bu işin içerisinde" diye konuştu.

  1. 14.03.2020
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