Erman Toroğlu: Galatasaray Beşiktaş'ı yenemezse şampiyon olamaz
A Spor yorumucusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Galatasaray, Beşiktaş'ı yenemezse şampiyon olamaz. Galatasaray, Beşiktaş'ı yenip yoluna gidemiyorsa zaten şampiyon olamaz." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ryan Donk'tan derbi mesajı!
- Galatasaraylı yıldız için flaş sözleşme uzatma kararı!
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Galatasaray'da karar verildi! Hem sözleşmesi uzatılacak hem de...
- Tarih onları yazdı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan efsane olaylar
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Fenerbahçe maçında...
- Club Brugge'den Diagne için açıklama: Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.