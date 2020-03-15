Korona için tedbir - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Korona için tedbir

Korona için tedbir

Korona için tedbir

Türk 'nda Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler alındı. Aslantepe'deki tüm kapalı alanlar özenle dezenfekte edildi. İki kulüpten 25'er kişinin gireceği protokol tribünü, iki takım ve hakemlerin kullanacağı giriş-çıkışlar ve basın mensuplarının görev yapacağı bölümlere el dezenfektan kutuları yerleştirildi.

Türk 'nda Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler alındı. Aslantepe'deki tüm kapalı alanlar özenle dezenfekte edildi. İki kulüpten 25'er kişinin gireceği protokol tribünü, iki takım ve hakemlerin kullanacağı giriş-çıkışlar ve basın mensuplarının görev yapacağı bölümlere el dezenfektan kutuları yerleştirildi.
  1. 15.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Korona için tedbir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN