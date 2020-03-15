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15 Mart 2020, Pazar
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Nemli ve yağmurlu

Nemli ve yağmurlu

bugün büyük olasılıkla kozlarını yağmurlu bir havada paylaşacak. 'nün tahminlere göre maç saatinde Stadyumu'nda yüzde 85 ihtimalle yağmur yapması beklenirken, hava sıcaklığının ise 5 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nem oranı ise yüzde 95 olacak.

Ezeli rakipler bugün büyük olasılıkla kozlarını yağmurlu bir havada paylaşacak. 'nün tahminlere göre maç saatinde Stadyumu'nda yüzde 85 ihtimalle yağmur yapması beklenirken, hava sıcaklığının ise 5 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nem oranı ise yüzde 95 olacak.
  1. 15.3.2020
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