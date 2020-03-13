Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı yazılı açıklamada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in etik kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Etik Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
Cengiz ile ilgili kamuoyuna yapılan resmi duyuru şu şekilde;
Hukuk Müşavirliği'nce 13.03.2020 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 12.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.
- 13.03.2020
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