Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Etik Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Cengiz ile ilgili kamuoyuna yapılan resmi duyuru şu şekilde;

Hukuk Müşavirliği'nce 13.03.2020 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 12.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.