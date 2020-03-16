Sessizlik!
Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada Beşiktaş ile sahasında berabere kaldı.
Ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Sivas'ta sona eren Galatasaray, dün akşam da Beşiktaş ile berabere kaldı: 0-0. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Yoğun yağış altında oynanan derbinin ikinci yarısında kaleciler devredeydi. Özellikle 55. dakikada N'koudou'nun vuruşunda Fernando Muslera, 78'de ise Ömer Bayram4ın şutunda Karius başarılıydı. Sonlarda ev sahibi Cimbom bastırsa da buna skora yansıtamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
DEMİR GRUP SİVAS'A BAĞLI
Haftanın önemli maçlarından olan Trabzonspor- Başakşehir müsabakasının 1-1 tamamlanmasının ardından derbiye puan farkını düşürme hedefiyle çıkan Galatasaray, bu şansını kullanamadı. Aldığı beraberlikle puanını 50'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 53'er puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Galatasaray, 49 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçını 3 puanla kapatması durumunda 4. sırada gerileyecek.
İKİLİ AVERAJI KAYBETTİ
Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki ikili averajı rakibine kaptırdı. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında rakibine üstünlük kuramayınca ikili averajı rakibine verdi. Sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda Beşiktaş daha üst sırada yer alacak.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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