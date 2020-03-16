Sessizlik!

Ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Sivas'ta sona eren Galatasaray, dün akşam da Beşiktaş ile berabere kaldı: 0-0. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Yoğun yağış altında oynanan derbinin ikinci yarısında kaleciler devredeydi. Özellikle 55. dakikada N'koudou'nun vuruşunda Fernando Muslera, 78'de ise Ömer Bayram4ın şutunda Karius başarılıydı. Sonlarda ev sahibi Cimbom bastırsa da buna skora yansıtamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.



DEMİR GRUP SİVAS'A BAĞLI

Haftanın önemli maçlarından olan Trabzonspor- Başakşehir müsabakasının 1-1 tamamlanmasının ardından derbiye puan farkını düşürme hedefiyle çıkan Galatasaray, bu şansını kullanamadı. Aldığı beraberlikle puanını 50'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 53'er puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Galatasaray, 49 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçını 3 puanla kapatması durumunda 4. sırada gerileyecek.





İKİLİ AVERAJI KAYBETTİ

Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki ikili averajı rakibine kaptırdı. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında rakibine üstünlük kuramayınca ikili averajı rakibine verdi. Sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda Beşiktaş daha üst sırada yer alacak.