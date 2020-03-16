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16 Mart 2020, Pazartesi
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Sessizlik!

Sessizlik!

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri ile ’in puan kaybettiği haftada ile sahasında berabere kaldı.

Ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta 'ta sona eren , dün akşam da ile berabere kaldı: 0-0. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Yoğun yağış altında oynanan derbinin ikinci yarısında kaleciler devredeydi. Özellikle 55. dakikada N'koudou'nun vuruşunda , 78'de ise Ömer Bayram4ın şutunda Karius başarılıydı. Sonlarda ev sahibi Cimbom bastırsa da buna skora yansıtamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

DEMİR GRUP SİVAS'A BAĞLI
Haftanın önemli maçlarından olan - Başakşehir müsabakasının 1-1 tamamlanmasının ardından derbiye puan farkını düşürme hedefiyle çıkan Galatasaray, bu şansını kullanamadı. Aldığı beraberlikle puanını 50'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 53'er puanlı Trabzonspor ile 'i takibini sürdürdü. Galatasaray, 49 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fraport TAV maçını 3 puanla kapatması durumunda 4. sırada gerileyecek.


İKİLİ AVERAJI KAYBETTİ
Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki ikili averajı rakibine kaptırdı. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında rakibine üstünlük kuramayınca ikili averajı rakibine verdi. Sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda Beşiktaş daha üst sırada yer alacak.

  1. 16.3.2020
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