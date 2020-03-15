Derbi Aslan’ın

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan derbide G.Saray, F.Bahçe'yi 80-77 yendi. Futbol ve erkek basketbolun ardından kadınlarda da ezeli rakibini mağlup eden Cimbom, 16. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Elazığ-Hatay: 69-76, Beşiktaş- Adana: 69-76, Kayseri-Mersin: 70-94, Çankaya- Botaş: 86-60, İzmit Bld.-Canik: 83-54.