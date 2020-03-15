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15 Mart 2020, Pazar
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Derbi Aslan’ın

Derbi Aslan’ın

Sarı kırmızılılar, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleden 83-80’lik zaferle ayrıldı. Bria Hartley, 29 sayıyla maça damgasını vurdu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan derbide G.Saray, F.Bahçe'yi 80-77 yendi. ve erkek basketbolun ardından kadınlarda da ezeli rakibini mağlup eden Cimbom, 16. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Elazığ-Hatay: , - : 69-76, Kayseri-Mersin: 70-94, Çankaya- Botaş: 86-60, İzmit Bld.-Canik: 83-54.

  1. 15.3.2020
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