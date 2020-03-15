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15 Mart 2020, Pazar
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En son Başakşehir

En son Başakşehir

Bu kez taraftar desteğinden mahrum kalacak olan , Türk 'nda aldığı başarılı sonuçlara güveniyor. Lig maçlarında en son 'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Oynadığı 7 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.

Bu kez taraftar desteğinden mahrum kalacak olan , Türk 'nda aldığı başarılı sonuçlara güveniyor. Lig maçlarında en son 'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Oynadığı 7 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.
  1. 15.3.2020
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