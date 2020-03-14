Derbide hava 5 derece olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu'nda yüzde 85 ihtimalle yağmur yapması beklenirken, hava sıcaklığının ise 5 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nem oranı ise yüzde 95 olacak. Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak.