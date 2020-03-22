Kaptanlardan büyük jest - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kaptanlardan büyük jest

Kaptanlardan büyük jest

Kaptanlardan büyük jest

Muslera öncülüğünde futbolcular tesis çalışanlarına maddi destek sağladı.

Dünyayı etkisi altına alan korana virüsün etkileri sürerken 'da kaptanlar , ve 'dan Florya Personeline büyük bir jest yaptıkları ortaya çıktı. koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan krizin ardından takım kaptanları 1 maçlık primlerini tesis personeline dağıtma kararı aldıkları öğrenildi. Kaptanların bu davranışı Florya çalışanları tarafımdan büyük bir mutluluk ile karşılandığı ifade edildi. Muslera bilindiği üzere daha önce de bir aylık maaşımı şehit ailelerine bağışladığı belirtilmişti.
  1. 22.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaptanlardan büyük jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN