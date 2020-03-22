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22 Mart 2020, Pazar
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Ceza kesilecek

Ceza kesilecek

Türkıye'deki koronavirüs vakası 670'e ulaşması nedeniyle 'da önlemler artırıldı. Futbolcuların evden çıkması yasaklanırken, karantina uygulamasına geçildi. Tüm futbolcular kişisel sağlıkları için evde kalacak. Hiçbir oyuncu zaruri ihtiyaçları dışında evden çıkmayacak. personelinden de destek alabilecekler. Bu kurala uymayan futbolculara ise disiplin cezası uygulanacak.

Türkıye'deki koronavirüs vakası 670'e ulaşması nedeniyle 'da önlemler artırıldı. Futbolcuların evden çıkması yasaklanırken, karantina uygulamasına geçildi. Tüm futbolcular kişisel sağlıkları için evde kalacak. Hiçbir oyuncu zaruri ihtiyaçları dışında evden çıkmayacak. personelinden de destek alabilecekler. Bu kurala uymayan futbolculara ise disiplin cezası uygulanacak.
  1. 22.3.2020
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