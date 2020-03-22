Ceza kesilecek
Türkıye'deki koronavirüs vakası 670'e ulaşması nedeniyle Galatasaray'da önlemler artırıldı. Futbolcuların evden çıkması yasaklanırken, karantina uygulamasına geçildi. Tüm futbolcular kişisel sağlıkları için evde kalacak. Hiçbir oyuncu zaruri ihtiyaçları dışında evden çıkmayacak. Kulüp personelinden de destek alabilecekler. Bu kurala uymayan futbolculara ise disiplin cezası uygulanacak.
- 22.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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