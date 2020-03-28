Sitelerinde transferi duyurdular! Ryan Donk...
Galatasaray'da oynadığı futbolla teknik direktör Fatih Terim'in 1 numaralı tercihi haline helen Ryan Donk için Belçika basını önemli bir analiz haberine yer verdi. Voetbalnieuws'in, okuyucularıyla paylaştığı haberde Club Brugge'a 5 isim önerilirken, içerisinde Ryan Donk'a önemli yer ayırdı. Övgü dolu sözlerle Donk'tan bahsedilirken, Brugge teknik direktörü Philippe Clement'in kendisine hayran olduğu bilgisine yer verildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Belçika basınında Ryan Donk rüzgarı... Voetbalnieuws adlı internet sitesinin Club Brugge ile ilgili yaptığı analiz haberinde tecrübeli orta saha oyuncusu için okuyuculara önemli bilgiler aktarıldı.
Yaz transfer sezonunda kadrolarına dahil etmeleri gereken (maliyet, uygunluk) isimleri kriter olarak belirleyen Belçika basını, Donk ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Club Brugge temelde genç yeteneklere odaklanıyor ancak Simon Mignolet gibi deneyimli isimleri de aldılar. Emmanuel Denniz, Krepin Diatta ve Clinton Mata gibi potansiyeli yüksek isimler var.
Ryan Donk ile kulüp, bir taşta iki kuş vurmuş olur. Çünkü 33 yaşındaki Hollandalı, her iki pozisyona da çekilebilir. Kasım ayından bu yana Donk, savunmaya geri çekildi. Dahası, Donk her zaman Brugge'a yakınlığını gösterdi. Yakında sözleşmesi sona erecek. Philippe Cletement zaten kendisine hayran."
Ryan Donk, bu sezon toplamda 32 müsabakada rol alırken 3 gol 1 asistle oynadı. Öte yandan yıldız futbolcu 2244 dakika sahada kalmayı başardı.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 17:36
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