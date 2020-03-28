Sitelerinde transferi duyurdular! Ryan Donk... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Sitelerinde transferi duyurdular! Ryan Donk...

Sitelerinde transferi duyurdular! ...

Sitelerinde transferi duyurdular! Ryan Donk...

'da oynadığı futbolla teknik direktör Fatih Terim'in 1 numaralı tercihi haline helen için Belçika basını önemli bir analiz haberine yer verdi. Voetbalnieuws'in, okuyucularıyla paylaştığı haberde 'a 5 isim önerilirken, içerisinde Ryan Donk'a önemli yer ayırdı. Övgü dolu sözlerle Donk'tan bahsedilirken, Brugge teknik direktörü Philippe Clement'in kendisine hayran olduğu bilgisine yer verildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Belçika basınında rüzgarı... Voetbalnieuws adlı internet sitesinin ile ilgili yaptığı analiz haberinde tecrübeli orta saha oyuncusu için okuyuculara önemli bilgiler aktarıldı.

Yaz sezonunda kadrolarına dahil etmeleri gereken (maliyet, uygunluk) isimleri kriter olarak belirleyen Belçika basını, Donk ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Club Brugge temelde genç yeteneklere odaklanıyor ancak Simon Mignolet gibi deneyimli isimleri de aldılar. Emmanuel Denniz, Krepin Diatta ve Clinton Mata gibi potansiyeli yüksek isimler var.

Ryan Donk ile kulüp, bir taşta iki kuş vurmuş olur. Çünkü 33 yaşındaki Hollandalı, her iki pozisyona da çekilebilir. Kasım ayından bu yana Donk, savunmaya geri çekildi. Dahası, Donk her zaman Brugge'a yakınlığını gösterdi. Yakında sözleşmesi sona erecek. Philippe Cletement zaten kendisine hayran."

Ryan Donk, bu sezon toplamda 32 müsabakada rol alırken 3 gol 1 asistle oynadı. Öte yandan yıldız futbolcu 2244 dakika sahada kalmayı başardı.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 17:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sitelerinde transferi duyurdular! Ryan Donk... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN