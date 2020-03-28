Sitelerinde transferi duyurdular! Ryan Donk...

Belçika basınında Ryan Donk rüzgarı... Voetbalnieuws adlı internet sitesinin Club Brugge ile ilgili yaptığı analiz haberinde tecrübeli orta saha oyuncusu için okuyuculara önemli bilgiler aktarıldı.

Yaz transfer sezonunda kadrolarına dahil etmeleri gereken (maliyet, uygunluk) isimleri kriter olarak belirleyen Belçika basını, Donk ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Club Brugge temelde genç yeteneklere odaklanıyor ancak Simon Mignolet gibi deneyimli isimleri de aldılar. Emmanuel Denniz, Krepin Diatta ve Clinton Mata gibi potansiyeli yüksek isimler var.

Ryan Donk ile kulüp, bir taşta iki kuş vurmuş olur. Çünkü 33 yaşındaki Hollandalı, her iki pozisyona da çekilebilir. Kasım ayından bu yana Donk, savunmaya geri çekildi. Dahası, Donk her zaman Brugge'a yakınlığını gösterdi. Yakında sözleşmesi sona erecek. Philippe Cletement zaten kendisine hayran."

Ryan Donk, bu sezon toplamda 32 müsabakada rol alırken 3 gol 1 asistle oynadı. Öte yandan yıldız futbolcu 2244 dakika sahada kalmayı başardı.