Mario Lemina gurur kırdı! Yok böyle hareket
Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı karantina günlerinde de futbol oynamayı sürdürüyor. 26 yaşındaki oyuncu evde arkadaşıyla futbol oynarken paylaştığı videodaki çalımıyla herkesi şaşırttı. İşte o görüntüler...
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