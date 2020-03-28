Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor çalışmalarını sürdürüyor!
Galatasaray'a İspanyol ekibi Celta Vigo'dan sezon başı kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalarak gönderdiği ve Yunan ekibi Olympiakos'a kiralanan milli oyuncu Emre Mor, corona virüsünden dolayı çalışmalarına bireysel olarak evde devam ediyor. İşte genç oyuncunun bireysel ev antrenmanından görüntüler...
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